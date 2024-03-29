Согласно расписанию аэропорта, рейсы в Тбилиси с 4 апреля запускает авиакомпания Red Wings, они будут выполняться по четвергам и субботам, а с 4 мая добавится рейс по вторникам. В Фергану с 4 мая один раз в неделю (по субботам) будут летать "Уральские авиалинии".

В Архангельск с 4 апреля по четвергам, а с мая и по понедельникам, полеты запланировала также Red Wings.

В Пензу с 3 апреля по средам будет летать авиакомпания "Россия".

Как сообщалось, рейсы в Пекин с 4 апреля запускают "Уральские авиалинии".

В сообщении "Кольцово" говорится, что всего в летнюю навигацию из Екатеринбурга регулярные рейсы будут осуществляться по 80 внутренним и международным направлениям 34 авиакомпаниями. В целом авиакомпаниями на этот период запланировано свыше 20,5 тысячи вылетов.

Традиционно самыми загруженными внутренними направлениями станут Москва (до 26 выл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌етов в сутки), Сочи (до 13 вылетов в сутки), Санкт-Петербург (до 9 вылетов в сутки).

Самым популярным из 28 зарубежных направлений, как и в прошлом сезоне, станет Анталья, куда планируют полёты сразу шесть авиакомпаний, а количество рейсов в пиковые периоды будет доходить до 33 рейсов в неделю. В числе зарубежных направлений-лидеров, как ожидается, также будут Дубай, Стамбул, Ташкент, Душанбе и Астана.

На весенне-летнюю навигацию планируется пролонгировать полётные программы в Арабские Эмираты (Дубай и Шарджа), Таиланд (Пхукет, Бангкок), Индию (Гоа), Египет (Шарм-Эль-Шейх, Хургада). Также из "Кольцово" можно будет отправиться в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Белоруссию.

Больше всего перелётов запланировано у "Уральских авиалиний", компаний группы "Аэрофлот", Red Wings и "ЮТэйр". Новой авиакомпанией для нынешнего сезона станет Air Cairo.