"Работа канатной дороги Национального парка "Кисловодский" будет приостановлена с 8 по 30 апреля в связи с проведением регламентных работ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌", — говорится в сообщении.

На сайте курортного парка указывается, что протяженность канатной дороги составляет более полутора километров, а время в пути — около восьми минут. Канатка соединяет Средний и Горный парки. Верхняя станция находится на горе Малое седло.

Кисловодск входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод и является курортом федерального значения.