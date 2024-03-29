"В 2025 году приступаем к строительству. Лыжные трассы — в 2027-2028 годах", — сказал Калашаов.

Ранее НАО "Красная поляна" сообщало о планах приступить к строительству всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее в 2022 году.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе визита в республику ознакомился с объектами инфраструктуры курорта "Лагонаки" и отметил, что туризм — одна из точек роста Адыгеи. Под его руководством также прошло совещание, посвященное развитию туризма в республике.

"В Адыгее есть крупные проекты. Это, в первую очередь, "Лагонаки" — новый горнолыжный пород. Это не просто идея — это проект, который республика последовательно реализует, вкладывая деньги в дорогу, в инфраструктуру, в энергетику. Там уже есть инвесторы, проводятся изыскания, идет проектирование", — сказал Решетников.

По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, туризм является одним из ключевых элементов развития республики, который даст толчок росту смежных отраслей, появлению новых рабочих мест, повышению доходов бюджета.

"Развиваем наиболее востребованные виды туризма. В их числе гастрономический, событийный, лечебно-оздоровительный, круизный, экологический и сельский туризм. Только за два последних года спрос на экотуризм в Адыгее вырос на 10%", — подчеркнул Кумпилов.

Как сообщалось, проект всесезонн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ого курорта "Лагонаки" реализует НАО "Красная поляна". Инвестиции компании в проект в 2021 году озвучивались в объеме 35 млрд рублей, затем они были увеличены до 60 млрд рублей. До 2028 года планируется построить 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс. гостиничных номеров, круглогодичные сервисы для семейного отдыха: горные бани, спа-комплексы, рестораны. В 2021 году проект получил статус масштабного, что предполагает ряд преференций инвестору.

Глава республики ранее сообщал, что проект реализуется за счет частных и государственных инвестиций, разделен на несколько этапов, на первом до конца 2024 года планировалось построить 25 км трасс и отели на 642 номера. Второй этап строительства курорта Адыгея планирует реализовать до 2030 года.

ООО "Лагонаки" зарегистрировано 17 мая 2022 года в Майкопе. Основная сфера — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. В 2022 году компания получила чистый убыток в размере 277 тыс. рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ, 75% в уставном капитале компании принадлежит ООО "Резорт Инвестмент" (в нем 99% владеет НАО "Красная поляна", 1% — ООО "Мантера"), 25% — АО "Корпорация Туризм.РФ".

Горный курорт "Красная поляна" (Краснодарский край) находится под управлением ГК "Мантера". Группа, согласно информации на ее сайте, создана в 2021 году. Помимо "Красной поляны", она управляет горным курортом "Архыз" (Карачаево-Черкесия), крупнейшим в России тематическим парком развлечений — "Сочи-Парк", игорной зоной в Сочи. Среди перспективных проектов на сайте "Мантеры" значится строительство горного курорта "Лагонаки" в Адыгее.