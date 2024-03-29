Отмечается, что с 3 апреля в период межсезонья до начала навигационного периода пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ будут обеспечивать суда на воздушной подушке.

Грузовое сообщение через пункт пропуска Благовещенск возобновится в навигацию 2024 года.

Региональное правительство сообщает, что перед сменой транспорта для курсирования между приграничными городами перевозчик провел встречу с туристическими агентствами. Им рекомендовано учесть разницу между вместимостью судов на воздушных подушках и автобусов, которые перевозили пассажиров по понтонному мосту.

"Просим формировать туристические группы не более 10-15 человек. Также просим, не собирать в этот период детские группы, перенесите путешествие детей на период летней навигации, когда начнут ходить комфортный вид транспорта — теплоходы",‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ — приводятся в сообщении слова руководителя пассажирского порта "Амурассо" Ирины Бухарцевой.

В межсезонье будет задействовано два судна, в день будет выполняться четыре рейса.

Ранее сообщалось, что в период ледохода есть вероятность приостановки пассажирского сообщения между Благовещенском и Хэйхэ. Власти призывали туристов учитывать сложности транспортного сообщения между Благовещенском и Хэйхэ в межсезонье и воздержаться от поездок без острой необходимости.

В ноябре прошлого года из-за гидрологической обстановки на реке Амур десятки туристов не могли пересечь границу через погранпереходы в Благовещенск и Хэйхэ. В результате после двусторонних переговоров на разных уровнях между Россией и КНР было принято решение внепланово задействовать для пассажирских перевозок автомобильный мост между приграничными городами, который пока обслуживает только грузовое направление.

В зимний период 2023-2024 понтонный мост начал работу на пассажирском направлении с 3 января, на грузовом — с 9 января 2024 года.