"По итогам рассмотрения реестров потенциальных заемщиков, отобраны 189 проектов из 55 регионов страны общей стоимостью порядка 900 млрд рублей. В их числе 167 проектов по созданию гостиниц и многофункциональных комплексов (МФК), 10 проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 проекта по строительству круглогодичных парков развлечений", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкономразвития, кредитный портфель проектов по созданию гостиниц и МФК составит более 518 млрд рублей, а общая стоимость – 759 млрд рублей. Поддержку получат 110 гостиниц и МФК категории 3-4* с номерным фондом 27 тыс. номеров и 57 проектов категории 5* с номерным фондом 11,1 тыс. номеров.

Объем кредитного портфеля аквапарков, горнолыжных комплексов и круглогодичных парков развлечения составит более 101 млрд рублей, общая стоимость – порядка 138 млрд рублей. Общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год.

Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена в 2021 году и изначально распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов. В 2023 году правительство расширило программу льготного кредитования развития инфраструктуры для туризма, помимо отелей в нее вошли круглогодичные парки развлечений, аквапарки и инфраструктура горнолыжных курортов.