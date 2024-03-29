"Спрос и продажи туров на Маврикий после запуска прямого рейса выросли примерно вдвое по сравнению с прошлым годом. Но "Аэрофлот" завершает полеты в конце марта, поэтому все туры на Маврикий мы предлагаем на базе регулярной перевозки из свободной продажи", — подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, в летний период обычно наступает спад. "Но в связи с тем, что отели на Маврикии предлагают очень хорошие цены, мы ожидаем достаточно высокого спроса и на летний период", — сказала она.

Как отметила директор департамента по связям с общественностью компании "Русский экспресс" Анна Филатовская, Маврикий привлекает туристов отелями высокого уровня и хорошим сервисом, при этом цены могут быть ниже, чем в аналогичных отелях на Мальдивах.

"Прямой рейс, бесспорно, вывел направление в лидеры на несколько месяцев, но сейчас спрос снизился, так как перевозчик завершает программу. Остались только варианты перелета с пересадками. Как правило, туристы выбирают авиакомпанию Emirates", — рассказала Филатовская.

Директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов добавил, что спрос на рейсы был хороший, но к концу весны погода на острове портится и спрос соответственно падает.

"Это вполне плановое завершение программы. Но перевозчик подтвердил, что с началом зимнего расписания в октябре прямые рейсы возобновятся. С октября начинается лучшее время для поездок на Маврикий", — пояснил эксперт.

Для граждан России въезд на остров безвизовый, при себе достаточно иметь загранпаспорт и авиабилет с датой обратного вылета.

В 2023 году остров посетили 14,5 тыс. российских туристов, это почти на 30% больше, чем в допандемийном 2019. Цель управления по туризму острова на 2024 год – удвоить турпоток из России.