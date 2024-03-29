"После долгих месяцев зимней спячки эти змеи выползают из своих укрытий в поисках еды, партнера и прогретого солнцем теплого места. Зачастую в весенние дни их можно встретить греющимися на камнях, бревнах или лесных тропинках", — цитирует главу ведомства Тихона Фирсова пресс-служба.

В Подмосковье водится несколько видов змей: уж обыкновенный, уж водяной, медянка и гадюка обыкновенная, среди которых только последняя является ядовитой.

Минэкологии напоминает, что отличить ужа от гадюки помогут характерные желтые "очки" на его голове, а также ее форма — у ужа она округлая, у гадюки — треугольная, зрачки у безобидной рептилии — круглые, у ядовитой — сплюснутые вертикальные (как у кошки).

"Что касается опасности, укус гадюки, как правило, достаточно болезненный, но не смертельный для человека, однако если укуса избежать не удалось, необходимо срочно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу", — отметили в ведомстве, добавив, что не стоит пытаться самостоятельно высосать яд.

Гадюка обыкновенная встречается в Подмосковье практически повсеместно. Излюбленными местами обитания рептилий являются влажные леса, болота и прибрежные территории водоемов. В последние годы она отмечена в городских округах Егорьевск, Зарайск, Клин, Луховицы, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серебряные Пруды, Шатура, Талдом, Лотошино, Серпухов, а также в городских округах Богородском, Сергиево-Посадском, Можайском.