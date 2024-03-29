"Мной и моими коллегами внесен проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Законопроект предполагает корректировку понятийного аппарата, используемого законодательством в сфере туризма в целях его адаптации к сложившейся правоприменительной практике. В новой редакции будут изложены определения таких понятий как: "турист", "туристские ресурсы", "средство размещения" и "гостиничные услуги", — написал Тарбаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что принятие законопроекта обеспечит "мягкий переход" к новому законодательству, регулирующему туризм.

Обновленная терминология должна будет появиться в новом законе о туризме, который сейчас разрабатывается правительством РФ совместно с депутатами Госдумы.