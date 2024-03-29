Захарий Джиоев освобождён от этой должности по его просьбе, сообщило правительство РФ.

Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, позднее — Российскую академию госслужбы и Российский государственный социальный университет. С 1985 по 1994 гг. проходил службу в вооружённых силах. После этого работал на различных должностях ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌в коммерческих и государственных структурах, в частности, возглавлял ФГУП "Росморпорт". С октября 2017 по сентябрь 2018 года временно исполнял обязанности губернатора Приморского края. В 2018 году стал заместителем руководителя Росморречфлота, курировал деятельность административного управления, управления транспортной безопасности, специального отдела и подведомственных образовательных учреждений.

После ухода из ведомства в 2020 г. занял должность председателя правительства Республики Саха (Якутия). С ноября 2023 г. — заместитель генерального директора ФГУП "Нацрыбресурс".

Джиоев возглавлял Росморречфлот с августа 2022 г., до этого был замглавы ведомства.