Предстоящие совместные выставочные и культурно-просветительские проекты директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское" Георгий Василевич обсудил с директором Государственного музея истории белорусской литературы Сергеем Усиком, директором Литературного мемориального музея Якуба Коласа Ириной Мятас, директором Национального исторического музея Александром Храмым, заместителем директора Национального художественного музея Викторией Кузьминой и с Натальей Ващило — директором Минской областной библиотеки имени Пушкина.

Так, к примеру, среди ближайших планов, принятых к совместной реализации — михайловские выставки "Пушкинский заповедник в годы Великой Отечественной войны" в Национальном историческом музее и "Герои пушкинских произведений в графике Николая Предеина" в Минской областной библиотеке.

В сентябре фолькло‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌рный ансамбль "Пушкинская деревня", работающий при Пушкинском заповеднике, будет участвовать в фестивале "Осень в Заосье" на родине белорусско-польского классика Адама Мицкевича, и в рамках этого же праздника пушкиногорские музейщики развернут здесь экспозицию работ живописца и графика, театрального художника Игоря Шаймарданова. А Музей Якуба Коласа ждёт от "Михайловского" участия в своём фестивале детской книги.

В свою очередь минские коллеги из Государственного музея истории белорусской литературы привезут в Святогорье выставку о писателях-фронтовиках, подготовленную к 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, а в 2025 году, в феврале, представят в Пушкинских Горах литературно-музыкальную композицию ко дню памяти поэта.

Список совместных задумок этим далеко не исчерпывается, отметили в музее, уточнив при этом, что отдельные планы с учреждениями, чьи творческие и дружественные связи с Государственным музеем-заповедником "Михайловское" проверены десятилетиями плодотворной работы, свёрстаны даже на 2026 год.