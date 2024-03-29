Как сообщает пресс-служба аэропорта, по зарубежным маршрутам рейсы будут выполнять 33 авиаперевозчика, в том числе 12 иностранных.

В весенне-летнем сезоне в Сочи откроют полеты три новые иностранные авиакомпании. Так, с 27 апреля турецкая Southwind Airlines запланировала рейсы по маршруту Анталья — Сочи с частотой 3 рейса в неделю. С 3 июня национальный перевозчик Бахрейна — авиакомпания Gulf Air совместно с туроператором "Свой ТС" приступят к выполнению чартерной программы полетов по маршруту Манама — Сочи. С 16 июня Flydubai начнет выполнять полеты между Дубаем и Сочи.

В сообщении отмечается, что традиционно наиболее популярными международными направлениями полетов из аэропорта являются Стамбул и Анталья (Турция). Рейсы на турецкие курорты будут выполнять авиакомпании "Россия", "Азимут", Red Wings, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", AzurAir и Southwind Airlines.

Авиакомпания RedWings, помимо полетов по уже традиционным для себя международным направлениям (Анталья, Тбилиси, Ереван, Тель-Авив, Стамбул, Дубай, Хургада, Шарм-эль-Шейх), в летнем сезоне планирует расширение международной сети полетов по направлениям Бахрейн, Кувейт и Пхукет.

В июне возобновит рейсы по направлению Сочи-Актау-Сочи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ казахстанская авиакомпания SCAT. Полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам.

"Белавиа" продолжит полеты по маршруту Минск-Сочи (два раза в неделю), Uzbekistan Airways — в Ташкент (ежедневно) и Наманган (2 рейса в неделю).

В расписании авиакомпании "Азимут" запланированы, в частности, международные рейсы из Сочи в Стамбул, Тель-Авив, Дубай, Тбилиси и Самарканд.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет выполнять международные рейсы в Душанбе (Таджикистан), Ош и Бишкек (Киргизия), Ереван (Армения), Баку (Азербайджан), Наманган (Узбекистан), Дубай (ОАЭ).

Рейсы из Сочи в города РФ будут обслуживать в том числе группа "Аэрофлот", iFly, Nordwind, "Уральские авиалинии", "Азимут", "ЮТэйр".

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края.