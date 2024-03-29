Загородные лагеря, где запланированы работы, расположены в 9 муниципалитетах.

Задачи по подготовке к детскому летнему отдыху обозначил губернатор региона Игорь Руденя.

"Это расширение охвата отдыхом детей из семей в сложной жизненной ситуации, с невысоким достатком и ребят из отдаленных от центр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌а области территорий — юго-западных и северо-восточных районов. Кроме того, нужно дополнить спортивную программу: включить в нее соревнования по разным видам спорта между лагерями. Одна из ключевых задач — улучшение материально-технической базы наших лагерей", — приводятся в сообщении слова Рудени.

По итогам 2023 года по охвату организованным отдыхом детей Тверская область вошла в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа — в 864 лагерях различного типа отдохнули более 66 тыс. школьников.