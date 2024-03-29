В сезон 2023 года (стартовал 26 марта, завершился 28 октября) маршрутная сеть была сформирована по 52 направлениям, перелеты выполняли 28 российских и зарубежных авиакомпаний.

Так, в сезоне этого года прямые перелеты на международные курорты будут выполнять 10 авиакомпаний по 8 направлениям (в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд).

"Самой популярной страной для отдыха у россиян остается Турция. Из Уфы полетную программу к берегам Средиземного моря запланировали 5 авиакомпаний — "Аэрофлот", Corendon Airlines, Southwind Airlines, AZUR air и Red Wings. В среднем из аэропорта столицы Башкирии в Анталью будет выполняться до 30 рейсов в неделю, в Даламан — 7 рейсов в неделю, в Стамбул — до 2 рейсов в неделю", — говорится в сообщении.

В летний сезон продолжится чартерная программа полетов на египетские курорты. В Шарм-эль-Шейх и Хургаду по два еженедельных рейса запланировала авиакомпания "Россия" и по 1 рейсу в 10-11 дней — авиакомпания AZUR air. Кроме того, в Шарм-эль-Шейх будут летать воздушные суда "Уральских авиалиний" с периодичностью по одному рейсу в 10-11 дней.

В ОАЭ из Уфы будут летать самолеты двух иностранных авиакомпаний: Air Arabia внесла в расписание до 5 еженедельных рейсов в Шарджу, Flydubai — 4 еженедельных рейса в Дубай.

В географию полетов в страны Таможенного союза и ближнего зарубежья вошли Ереван (Армения), Баку (Азербайджан), А‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌лматы и Астана (Казахстан), Минск (Беларусь), Душанбе и Худжанд (Таджикистан), Ташкент, Самарканд и Наманган (Узбекистан).

Новым для Уфы направлением станут рейсы в столицу Грузии — Тбилиси.

Традиционно самыми востребованными внутрироссийскими маршрутами остаются перелеты в Москву и Санкт-Петербург. В столицу страны запланировано до 18 ежедневных рейсов авиакомпаниями "Аэрофлот", S7 Airlines, Nordstar, UTair, "Россия" и "Победа". В Северную столицу — до 6 ежедневных рейсов авиакомпаниями "Россия", "Победа" Smartavia и Nordwind Airlines. В этом году также открываются рейсы в Кемерово, Новокузнецк, Саратов.

Планируется увеличение количества внутрироссийских рейсов, в том числе, на курорты страны. Так, из Уфы в Сочи запланировано до 5 ежедневных рейсов, их будут выполнять 8 авиакомпаний: Smartavia, Nordwind Airlines, "Икар", "Победа", "Аэрофлот", Nordstar, UTair, и "Уральские авиалинии". В Минеральные Воды запланировано до 11 еженедельных рейсов авиакомпаний "Азимут" и "Аэрофлот" в неделю. Nordwind Airlines увеличит частоту перелетов в столицу Дагестана Махачкалу до 5 рейсов в неделю.

Летнее расписание полётов из аэропорта Уфы действует до 26 октября включительно.

Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час. Имеется 9 "контактных" выходов на посадку с применением телескопических трапов. Среди партнеров аэропорта — более 40 авиакомпаний. Владельцем 100% акций является Башкирия.