"Комитет по детскому и семейному туризму РСТ получает информацию из регионов об аннуляциях поездок детских организованных групп в различные регионы страны в связи с распоряжением местных органов власти. Заказчики путешествий требуют 100% возвратов денежных средств, что практически невозможно из-за договорных обязательств с подрядчиками", — сообщила замруководителя комитета, директор туроператора "Профцентр-Самара" Елена Мартыненко.

По данным РСТ, ситуация с организацией детских путешествий и экскурсий в каждом регионе складывается по-разному – где-то группы продолжают совершать запланированные поездки, а где-то они отменяются.

Глава комитета РСТ по детскому туризму Олеся Мулиер подчеркнула, что туроператорское сообщество, представленное малым бизнесом, оказывается не готово к ситуации массовой отмены запланированных групп школьников, и остается совершенно незащищенным.

"В ситуации отмены поездки страдают три стороны: ребенок, который не получает запланированные эмоции и впечатления, родитель, который теряет средства, и сам туроператор, которому не покрываются все понесенные расходы", — отметила она.

Вице-президент РСТ, гендиректор и основатель "Юридического агентства Персона Грата" Георгий Мохов напомнил, что в соответствии с законом о защите прав потребителей потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

"В случае, если органами власти не объявлена угроза жизни и здоровью туристов, не применяются специальные условия возврата денежных средств, предусмотренные статьей 14 федерального закона об основах туристской деятельности, и возврат денежных средств производится на общих условиях, согласно положениям договора и закона. Туроператорам следует рассчитать сумму расходов, фактически понесенных по договору, и предпринять все возможные действия к их минимизации в целях последующего возврата денежных средств, либо провести переговоры с туристом (заказчиком) с тем, чтобы перенести дату оказания услуг, изменить состав или место оказания услуг, по договоренности сторон", – сказал он.

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко сообщила, что в нижней палате парламента обсудят сложившуюся ситуацию.

"Должны быть единые подходы и действия туроператоров и органов власти, которые бы учитывали интересы безопасности детей, и при этом не накладывали дополнительные финансовые обязательства на туроператоров, которые в таких случаях несут убытки. 1 апреля в комитете пройдет совещание с участием заинтересованных сторон", — цитирует ее пресс-служба РСТ.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По данным на четверг, 28 марта, количество погибших в теракте в зале "Крокус Сити Холл" в поименном списке МЧС России составляло 143 человека.