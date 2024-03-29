Так, 29 марта сохраняется лавиноопасность в горных районах Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Отмечается, что в связи с этим существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района республики.

С 29 по 31 марта лавиноопасно в горах Ингушетии выше 1 тыс. метров, в горах Республики Адыгея и Краснодарского ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌края — выше 1,5 тыс. метров. В Карачаево-Черкесии лавинная опасность прогнозируется с 30 марта по 1 апреля.

Кроме того, в Краснодарском крае также продлено штормовое предупреждение о высокой пожароопасности.

"До конца суток 29 марта, а также в течении суток 30 марта местами в северной половине и юго-восточных районах края ожидается высокая пожароопасность", — говорится в сообщении.

Штормовые предупреждения о высокой лавинной опасности с 25 марта были объявлены в Дагестане, КБР, Северной Осетии, Адыгее, Краснодарском крае и Ингушетии.