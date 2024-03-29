Полеты запланированы по понедельникам. Вылет из Сургута планируется в 06:55, из Антальи — в 12:20 (по местному времени). Время в пути — 6 часов.

"Прошлым летом мы впервые запустили рейсы в Сургут из Антальи. Направление‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ пользовалось большим спросом у наших пассажиров, поэтому мы решили возобновить рейсы в новом сезоне", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По данным расписания сургутского аэропорта, в настоящее время рейсы в Анталью из Сургута не выполняются.