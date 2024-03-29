"Границу между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян пересекли первые с августа прошлого года автобусы с туристами", — говорится в сообщении.

"Приморскому краю это позволит разгрузить другие туристические направления, а для китайской сто‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌роны это, прежде всего, возможность въезда в Россию по электронной визе", — сообщил руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Как сообщалось, автомобильный пункт пропуска Полтавка (РФ) — Дуннин (КНР) во время паводка получил значительные повреждения и с 11 августа 2023 года приостановил работу. После наводнения также был разрушен мост, соединяющий российскую и китайскую территории. ФГКУ Росгранстрой сообщал, что грузовое движение на пограничном переходе "Полтавка" возобновилось 10 декабря 2023 года.