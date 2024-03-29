"Это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" и "Байкальская слобода" в районе (туристического кластера под Иркутском — ИФ) "Тальцы", — говорится в сообщении.

О готовности региона реализовать этот проект губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил президенту РФ Владимиру Путину.

"Общая площадь курортной зоны составит около 1,2 тыс. га, протяженность береговой линии — 7 км, сумма бюджетных вложений — 25 млрд рублей, частных инвестиций — 54 млрд рублей", — сказано в пресс-релизе.

По информации областных властей, будет создано 5,4 тыс. комфортабельных номеров, что обеспечит круглогодичный режим работы курорта и увеличение текущего туристско-экскурсионного потока более чем на 1,4 млн человек в год. Ожид‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ается, что реализация проекта позволит создать 6 тыс. новых рабочих мест.

В Байкальске планируется сделать благоустроенную набережную, парки, лыжероллерные трассы, центр тропостроения. В районе "Тальцов" предполагается открытие курорта полного цикла на 3,5 тыс. номеров. Также там появятся всесезонный аквапарк, спа- и термальные комплексы, рыбацкая и ремесленная деревни, яхтенная марина полного цикла, лыжные и велотрассы, экотропы, пляжная зона, конгресс-центр.

"Для развития круизного туризма на Байкале необходимо создать в порту Байкал зимнюю стоянку для больших судов и провести реконструкцию приоритетных причальных сооружений. Вместе с тем, необходимо провести реконструкцию на двух важных автотранспортных артериях к Байкалу. Первая — это дорога Иркутск — Листвянка, вторая — федеральная трасса Р-258 от Иркутска до Байкальска. А также предусмотреть возможный обход трех населенных пунктов вблизи Байкала — это Култук, Слюдянка и Байкальск", — цитирует Кобзева пресс-служба.

Реализация проекта займет девять лет. Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов рассматривается с 2027 по 2035 годы.

Проект "Пять морей и озеро Байкал" входит в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства.