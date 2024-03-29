"Общая площадь курорта составит порядка 150 га, 1,5 км пляжная зона. Планируется построить семь гостиниц разной звездности на 3,8 тыс. номеров", — сказал он на совещании под председательством Владимира Путина, посвященном созданию федеральных круглогодичных морских курортов.

Также на курорте планируется построить аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школу водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональную арену, парк развлечений, рыбный рынок и другие объекты туристической инфраструктуры.

Новый курорт разместится в бухте Алеут на побережье Японского моря. Рядом находится морской биосферный заповедник, точка схождения трех границ — России, Китая и КНДР.

По словам Кожемяко, новый курорт разместится примерно в 200 км от Владивостока, где находятся железнодорожный и морской вокзалы, международный аэропорт.

"Автомобильная и железнодорожная доступность есть. Можно запустить поезда и наладить паромное сообщение со столицей Приморья. Морем это около 40 миль", — сказал губернатор.

Планируется, что курорт создаст 2,5 тыся‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌чи рабочих мест и будет принимать до 500 тыс. посетителей в год. Ожидается, что средняя загрузка в год составит 60%, пиковая в сезон — 95-100%.

Совместно с инвестором — компанией "Курорты Приморья" — разработан план-график по созданию курорта в 2024-2031 годах, с объемом частных инвестиций 30 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства края.

Для создания архитектурного облика курорта планируется привлечь, в том числе, молодых архитекторов в рамках открытого международного архитектурного конкурса объектов курорта. Подведение итогов запланировано на июль.

После этого начнется строительство объектов и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры как курорта, так и Хасанского округа.

Всего создание туробъекта включает три этапа: в 2024 — 2027 годах будет создано 750 номеров и привлечено 7,7 млрд руб. инвестиций. Строительно-монтажные работы, отделка и оснащение объектов, благоустройство территории займут 2,5 года.

На втором этапе, в 2026-2029 годах, будет создано 1460 номеров и привлечено 11,7 млрд руб. инвестиций. Третий этап в 2028-2031 годах, при объеме инвестиций 10,5 млрд руб. включает в себя 1590 номеров.

Строительно-монтажные работы, отделка и оснащение объектов, благоустройство территории запланированы на июль 2029 — декабрь 2031 года.