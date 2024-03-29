В совещании приняли участие представители региональной туристической отрасли и заинтересованные ведомства.

"Особый акцент сделан на ответственность туроператоров и необходимость соблюдения правил безопасности при организации туров и экскурсий. Также была озвучена информация о вступивших в силу изменениях федерального законодательства, связанных с порядком аттестации инструкторов-проводников. В ближайшее время будет опубликован список туристических маршрутов с маркировкой, которые требуют обязательного сопровождения", — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя министра туризма Сахалинской области Наталии Пахолковой, аттестацию инструкторов-проводников теперь будут проводить организации, включенные в перечень, утверждаемый правительством РФ.

Представители транспортной инфраструктуры и туроператоры обсудили сложности, связанные с транспортной доступностью и нехваткой рейсов, возникающие при формировании туров на Курильские острова. В настоящее время билеты на летний период уже ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌активно раскупаются. В этой связи ведутся работы по возможности увеличения частоты авиарейсов из Южно-Сахалинска на Курильские острова и обратно на летний период, сообщает пресс-служба.

Представитель морского перевозчика АО "СахПасФлот" сообщил на совещании, что компания в летний сезон планирует совершать из морпорта Корсаков (юг Сахалина) на Курилы до 5 грузопассажирских рейсов в неделю.

Сотрудники Пограничного отдела ФСБ РФ по Сахалинской области напомнили туроператорам о правилах въезда, прохода и временного пребывания туристов в пограничной зоне на Курильских островах. Обратили внимание на правильное указание населенных пунктов при подаче заявления, озвучили основные ошибки, встречающиеся при подаче ходатайства на получение пропусков. Представили рекомендации, связанные с пребыванием маломерных судов в пограничной зоне.

Как сообщалось ранее, с 2022 года отмечается рекордный пассажиропоток на авиарейсах между Южно-Сахалинском и Курильскими островами. Весной прошлого года уже были раскуплены почти все билеты на этом направлении, в связи с чем, по решению губернатора региона Валерия Лимаренко, частота авиарейсов на Курилы и обратно в летний период 2023 года была увеличена в 2 раза — до двух рейсов в день или 14 рейсов в неделю.