«Что касается привлечения частных инвестиций, то на каждый рубль должно быть 5, то есть 300 миллиардов бюджетных денег, они приведут к тому, что будет полтора триллиона рублей денег от инвесторов», — сказал он на совещании под председательством Владимира Путина, посвященном созданию федеральных круглогодичных морских курортов.

Как отметил Чернышенко, это огромные деньги, но инвесторы заинтересованы в реализации проекта.

«Сроки окупаемости, с учетом всех налаженных механизмов, стали меньше десяти лет. И это стало крайне привлекательно, поскольку норма внутренней доходности проекта — выше 15%. И мы видим, что при выходе проекта на полную мощность, если посчитать по таблице, выручка будет составлять в год 800 миллиардов рублей», — пояснил он.

Чернышенко попросил президента поддержать создание в рамках обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» еще одного отдельного федерального проекта, посвященного проектам «Пять морей» и «Озеро Байкал».

По его словам, проект разделит зоны ответственности, чтобы было удобно администрировать, вести отчётность и контролировать сроки создания этих курортов.