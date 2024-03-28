Меликов отметил, что территория будущего Каспийского прибрежного кластера является территорией особой экономической зоны (ОЭЗ), где для инвесторов созданы преференции.

"Уже на сегодняшний день 17 компаний — серьезных компаний — проявляют интерес к будущему курорту. Сейчас они прорабатывают концепции своих объектов, которые обеспечат работой 8 тыс. человек и привлекут до 700 тыс. туристов к 2030 году. Уже подсчитан предполагаемый объем частных инвестиций к 2030 году. Внебюджетные инвестиции могут составить до 70 млрд рублей", — сказал Меликов.

Он отметил, что совместно с "Кавказ.РФ" уже разработан и утвержден план планировки территории курорта. Это будет благоустроенное побережье протяженностью порядка 6,5 км, с современными гостиницами, парками, парками развлечений для всей семьи. Береговая линия будет сопоставима с Имеретинской набережной в Сочи.

Меликов пояснил, что "Кавказ.РФ" вместе с регионом также создадут инженерную транспортную инфраструктуру, благоустроит общественное пространство, построит внутриплощадочные сети, около 4,5 км подземного газопровода высокого давления, около 12,5 км сетей электроснабжения, 23 км — водоснабжения внутриплощадочных сетей водоотведения, трансформаторные подстанции, насосные станции, резервуары для чистой воды внутриплощадочные дороги.

"Республике необходимо осуществить строительство трех подъездных дорог к территории кластера и дороги вдоль курорт ориентировочной протяженностью более 35 км, с укрупненной стоимостью строительства около 3,2 млрд рублей", — сообщил Меликов.

Он также обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность финансирования строительства указанных дорог за счет субсидий из федерального бюджета в размере 3,2 млрд рублей.

"Каспий развивается поступательно. В прошлом году сделали фокус на проекты планировки, к работе с резидентами. В настоящее время приступили к проектированию инженерии, а резиденты уже практически приступают к проектированию своих объектов", — добавил глава республики.

По его словам, в 2025 году начнется строительство инженерных сетей, первых объектов, в 2026 году — благоустройство территории, к 2027 году планируется осуществить запуск курорта.

"В 2030 году планируем завершить строительство и ввод объектов-резидентов, и запустить курорт на полную мощность, включая Всероссийский детский центр "Дагестан", — подчеркнул Меликов.

Детский центр планируется разместить на территории порядка 100 га, где также будет собственный песчаный пляж, спальные корпуса, оборудованная территория.

"Мы определили концепцию и этапность строительства детского центра. Проектом предполагается организация отдыха на побережье до 1,5 тыс. детей одновременно. Реализовать проект планируется в три этапа. Уже в 2027 году центр сможет принять до 400 детей, больше 400 еще дополнительно будут готовы к 2029 году, и уже после 2030 года центр разработает в полную мощность и сможет разместить еще 700 детей", — пояснил Меликов.

Он добавил, что также в Дагестане планируется создание ОЭЗ в Каякентском районе, где предусмотрено еще 1,4 тыс. га туристской инфраструктуры, 405 га комплексного развития территории и более 1,5 тыс. га — развития особо охраняемой природной территории, также с созданием на ней объектов отдыха.

Кроме того, уже ведется работа с иностранными партнерами, в частности из ОАЭ, по их участию в проекте на территории Каякентского района Дагестана.

Как сообщалось, в границах особой экономической зоны на территории Дербентского района Дагестана планируется создать всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Каспийский прибрежный кластер" общей площадью 216 га и Всероссийский детский центр "Дагестан" площадью 90 га.

Каспийский туристический кластер — проект по созданию рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш.

Планируется, что морской курорт в Дагестане поможет привлечь дополнительно более 200 тыс. туристов в год.