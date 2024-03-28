«Я хотел бы обратить внимание на то, что в наших планах и презентациях говорится о том, что 1 рубль бюджетных денег должен сгенерить 5 рублей частных денег. На это тоже хотел бы обратить внимание, чтобы не было такого, что деньги бюджетные выделяются федеральным бюджетом, а по внебюджету мы тут как бы забываем. Это надо четко контролировать, чтобы за каждым рублем шел и внебюджет. Тем более, что туристическая отрасль очень стала инвестиционно емкой и рентабельной. За прошлый год прибыль туристической индустрии – почти 280 миллиардов рублей. Это примерно в 2−3 раза больше, чем в 2019 году. То есть мы видим, что отрасль растет, становится привлекательнее с точки зрения бизнеса», — сказал он на совещании под председательством Владимир Путина, посвященном созданию федеральных круглогодичных морских курортов.

Отвечая на вопрос президента о том, хватит ли в бюджете средств на создание инфраструктуры туризма в регионах, Силуанов заявил, что хватит.

«403 миллиарда рублей в рамках шестилетнего периода будут выделены. Это мы предусматривали и будем учитывать это в нашем шестилетнем финансовом плане. Еще одна цифра была 308 миллиардов рублей, там часть денег – это чисто на «5 морей» (проект создания морских курортов на пяти морях – Иф), 103 миллиарда рублей. Остальные 205 миллиардов — это в рамках наших инфраструктурных проектов, это аэропорты, дороги, причалы и так далее. То есть это деньги, которые предусматриваются в рамках инфраструктурных ресурсов. Поэтому все, что позвучало в вашем выступлении, все это планируется учесть. Ресурсы на это есть», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что средства на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» должны быть предусмотрены не только в бюджете на 2025 год и плановый период на 2026−2027 год. По его словам, в сфере туризма нужно формировать шестилетний перспективный финансовый план, который станет важным ориентиром для бизнеса.