"Курорт "Новая Анапа" — важный для региона проект, который позволит увеличить турпоток на курорт на 1,3 млн человек в год. Проект планируется реализовать на территории 946 гектаров, он даст мощный экономический эффект для региона — позволит создать 18 тыс. рабочих мест, предварительно, привлечь 459 млрд рублей инвестиций, и по итогу обеспечит поступление в бюджеты около 30 млрд рублей налогов", — сказал Кондратьев.

"В прошлом году на курортах края отдохнуло рекордное количество человек — 18,6 млн человек, в том числе, Анапа также приняла рекордное количество туристов — 4,1 млн человек. Сейчас на территории курорта без учета "Новой Анапы" реализуются 28 инвестпроектов на сумму 170 млрд рублей. Это даст дополнительно 15 тыс. гостиничных номеров и увеличит турпоток на 1,3 млн человек в год. А с учетом проекта "Новая Анапа" турпоток на курорт к 2031 году вырастет до 6,7 млн человек в год", — добавил губернатор.

Вместе с тем, по словам Кондратьева, реализация такого масштабного проекта требует решения ряда важных инфраструктурных вопросов.

"Реализация проекта требует важных вопросов, касающихся обеспечивающей инфраструктуры, в первую очередь, в части обращения с ТКО. Необходимо строительство нового комплекса ТКО, включающего и переработку, сортировку мусора и его утилизацию. Также требуется строительство берегоукрепительных и очистных сооружений, это — огромные деньги. Также сегодня недостаточно энергомощностей, объектов тепловодоснабжения, водоотведения", — сообщил губернатор.

"Отдельный вопрос — это транспортная доступность курорта. Необходимо строительство новой подъездной дороги в обход существующих населенных пунктов. Полагаю, что новая дорога должна начаться от трассы Новороссийск-Керчь. По нашим предварительным подсчетам требуемые инвестиции в строительство этой подъездной дороги составят около 55 млрд рублей", — доложил он.

Губернатор отметил необходимость прояснить источник финансирования инфраструктуры курорта.

"Прошу дать поручение заинтересованным органам совместно с госкорпорацией "Туризм.РФ" определить сроки создания инфраструктуры и источники финансирования, запараллелив проектирование и строительство объектов инфраструктуры с проектированием и строительством отелей", — подытожил глава края.

Курорт "Новая Анапа" создается в районе станицы Благовещенской, в 25 км от города Анапа. Планируется возвести гостиницы различных категорий и санаторно-курортные объекты с общим номерным фондом до 25 тыс. номеров. На курортной территории будет создана комфортная городская среда с большим количеством рекреационных зон и помещений, скверов и парков.

"Новая Анапа" станет центром спортивного, делового и событийного туризма — на ее территории планируется создать центр парусного спорта, гостевую марину на 300 яхт и маломерных судов, конгресс-центр для проведения выставок и общественных мероприятий, фестивальную зону, школы дополнительного образования, коммерческие площади.