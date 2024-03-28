"Запорожская область предлагает к реализации инвестиционный проект по созданию федерального круглогодичного морского курорта Приморск. Проект является самым масштабным на территории новых регионов РФ и станет импульсом развития экономики Запорожской области. Общий объем инвестиций в проект — 351 млрд рублей и срок ввода в эксплуатацию — 2035 год", — сказал Балицкий.

Проект предлагается реализовать на Обиточной косе Приморского района на территории около 6 тысяч гектаров: здесь предполагается строительство более сотни гостиниц на 15 тысяч номеров на территории.

Проект может быть реализован и по этапам с общим бюджетом в 141 млрд рублей и реализацией до 2030 года со строительством 5 тысяч номеров на первом этапе.

Территорию косы предлагается благоустроить, обустроить марины для яхт, парки, поля для гольфа, построить грязелечебницы, семейные и спортивные центры, а также бунгало на отдельном острове. К проектированию курорта намерены приступить в следующем году, а начать строительство — в 2028-м.

"Для реализации такого масштабного проекта необходима серьезная поддержка со стороны государства: как льготное кредитование, так и строительство общей инфраструктуры за счет средств федерального бюджета. Необходимо строительство еще 34 километров линий электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газопровода, также 25 километров автодорог. Ориентировочная стоимость 49 млрд прямых вложений государства в период с 2025 по 2035 годы", — добавил губернатор.

Балицкий попросил президента РФ Владимира Путина поддержать проект, тот ответил, что "безусловно поддержим, сомнений здесь нет", но подчеркнул, что на первом месте в новых регионах стоит вопрос безопасности.

"Но мы решим эти вопросы безопасности, а планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с этой перспективой. Я сейчас не прошу ответов никаких, но место очень красивое. Евгений Витальевич (Балицкий — ИФ) мне говорил много раз, когда у нас были двухсторонние встречи, я с ним полностью согласен: это может быть одно из таких мест, которые будут привлекать людей, сотни тысяч, а может миллионы людей сюда поедут с удовольствием", — сказал Путин.

Обиточная коса находится на побережье Азовского моря к западу от Бердянска, она уходит в море на 30 километров, а береговая линия превышает 50 километров.