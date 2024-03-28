"Новый курорт "Белая дюна" мы разместим на первой линии Балтийского моря в границах Зеленоградского муниципального округа. Территория уже имеет хорошую транспортную доступность с учетом строительства нового этапа Приморского кольца от Светлогорска до Янтарного. Из Калининграда до курорта можно будет добраться на автомобиле за 50 минут, а от аэропорта Храброво буквально за 35", — сказал Алиханов.

По его словам, курорт предполагается разместить на 35 земельных участках общей площадью 479 га. Все участки принадлежат региону. Уникальность территории в том, что это первая береговая линия. Протяженность ее больше 5 км, при этом она достаточно широкая, местами даже до 300 метров.

Проектом предусмотрено строительство многофункциональных санаторно-курортных комплексов, открытых бассейнов с морской и термальной водой. Также в комплексе должны появиться иные точки притяжения туристов. Это в том числе променад, парк развлечений, аквапарк, инфраструктура для новых видов спорта.

Губернатор отметил, что планируемый номерной фонд гостиниц и пансионатов на сегодня оценивается почти в 10,5 тыс. единиц, а в целом курорт сможет принимать ежегодно 1,1 млн человек. Ожидаемая загруженность комплекса в летний сезон будет высокая — 90% и выше, в зимний сезон она не снизится ниже 45%. В целом же среднегодовая загруженность должна составить не менее 70%. Немаловажно, что на курорте будет создано 17,8 тыс. новых рабочих мест.

"Общий объём частных инвестиций на данном этапе мы оцениваем в 379 млрд рублей. Основной задачей при реализации проекта является обеспечивающая инфраструктура. По предварительным подсчетам, расходы на нее составят чуть больше 37 млрд рублей. Сюда включена еще достаточно большая сумма, это 19,6 млрд рублей на строительство железнодорожной ветки к этому курорту. Для реализации данного проекта, конечно, значимы меры поддержки, которые предоставляются в рамках госпрограммы развития туризма. Важную роль в реализации проекта и привлечении частных инвестиций сыграет и наличие особой экономической зоны на всей территории Калининградской области. И этот курорт не станет исключением", — сказал губернатор.

"Проектирование и создание всей необходимой инженерной инфраструктуры нового курорта власти региона предполагают осуществить до 2030 года. Сама инвестиционная стадия, которая ложится на частных инвесторов, проектирование, строительство гостиничных и санаторных курортных комплексов будет осуществлена до конца 2033 года", — заключил Алиханов.

Как сообщалось, курорт "Белая дюна" включен в федеральный проект "Пять морей", который реализуется по поручению президента Владимира Путина об обеспечении дополнительно 10 млн российских туристов возможностью круглогодично отдыхать на море.