Аксенов сказал, что речь идет о проектах "Золотые пески России" на площади 212 га и "Крымская ривьера" площадью 13 га в Евпатории и Сакском районе, соответственно.

Он уточнил, что "Золотые пески" предполагает 60 млрд рублей внебюджетных инвестиций, здесь будет построено 17 отелей на 4500 номеров, что позволит принимать в год более миллиона туристов. Ежегодное поступление налогов оценивается в 3 млрд рублей. Инвестсоглашение заключено в 2022 году, срок реализации — 2030 год, напомнил глава Крыма.

"Меры господдержки по данному проекту — это потребность в инженерной инфраструктуре: перенос автомобильной дороги за железнодорожную линию, дорога длиной 12 км со строительством развязки. Это будет составлять основную стоимость государственной поддержки, также — сети газо- и электроснабжения и набережная. ", — сказал Аксенов.

Второй проект — "Крымская ривьера" за 16 млрд рублей частных инвестиций — представляет собой один отельный комплекс категории 4 "звезды" на 840 номеров, он сможет принимать 90 тыс. туристов в год, сообщил глава республики. Налоговые отчисления составят более 1 млрд рублей ежегодно. Инвестсоглашение заключено в 2022 году.

"По дофинансированию инфраструктуры — 230 млн рублей, тоже сети газо-, водо-, электроснабжения и променадная набережная", — сообщил Аксенов.

"Общий объем господдержки, который мы просим, — 12,8 млрд рублей", — резюмировал глава региона.

Он отметил, что после завершения строительства новой автодороги Симферополь — Евпатория — Мирный доезд до объектов от Симферополя составит около 20 минут.