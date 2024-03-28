«В целом по всей стране нужно шире развивать инфраструктуру активного туризма с учетом того весомого вклада, который он вносит в продвижение ценностей здорового образа жизни, прежде всего среди молодого поколения. В этой связи считаю необходимым выстроить, возродить на новой основе единую систему студенческих туристических клубов, организовать спортивные соревнования в этой сфере. А также продумать возможности открытия данного направления в школьных, спортивных клубах, в организациях дополнительного образования детей», — сказал он на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов.

Путин напомнил, что с текущего года за счет единой субсидии на реализацию туристических проектов все регионы могут софинансировать строительство кемпингов и автокемпингов, создавать музеи, небольшие парки развлечений и визит-центры некапитального характера, обустраивать туристические маршруты и площадки отдыха.

«И, кстати, просил бы регионы заняться организацией походов в выходные дни для школьников, студентов, студентов колледжей, техникумов, вузов, для семей с детьми», — сказал президент.

Ранее он сообщил, что в рамках экологического нацпроекта к 2030 году будет создана инфраструктура для туризма во всех национальных парках страны.