Проезд будет открыт с 20:00 мск. При этом для водителей действует ограничение скорости — 60 км/ч.

Проезд по дороге Заполярный — Сальмиярви в Печенгском округе Мурманской области остается закрытым с утра четверга.

Ежегодно зимой и весной, изредка и в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели, село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы. В текущем году самое долгое закрытие дороги в Териберку продлилось 10 суток.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Териберку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы.

Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет.