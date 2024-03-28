"Силами работников подрядной организации на объектах культурного наследия были отреставрированы фасады и интерьеры, восстановлена кровля. Сохранены исторические оконные и дверные колоды. Пол отреставрирован с применением выстилки из клинкерной плитки ручной работы, в одном из помещений уложена плитка XVII века", — приводятся в сообщении слова гендиректора музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Во время реставрации на южном фасаде церкви Евфимия был обнаружен оконный проем с кирпичным килевидным наличником XVII века.

"Первоначальным проектом предусматривалось восстановление более поздней формы кровли XIX века, закрывающей окно. Но проект был откорректирован, и единственное южное окно церкви удалось сохранить. Восстановлен первозданный интерьер, каким он не был со второй половины XIX века", — отмечает пресс-служба.

В ранее не доступных для посещения палатах и церкви планируется создание экспозиции "Реставрация в музее" к столетию Кирилло-Белозерского музея-заповедника, которое отмечается в 2024 году.

Большие больничные палаты (1643-1644 гг.) представляют собой приземистую постройку под двускатной крышей. С запада к зданию примыкает больничная церковь Евфимия (1646 г.) — квадратный в плане четверик с полукруглой апсидой и прямоугольной в плане трапезной, через которую храм и соединяется с палатами.

Реставрационные работы на памятниках архитектуры начались в 2022 году.