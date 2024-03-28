"На выставке в главном корпусе новгородцы и туристы уже в пятницу увидят более 200 предметов из самых первых коллекций, собранных основателем нашего музея Николаем Богословским", — уточнили в пресс-службе.

Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения Богословского.

Согласно архивным данным, днем рождения ГМЗ считается 18 мая 1865 года. Музей древностей был создан по пожеланию императора Александра Второго, которое он высказал в Великом Новгороде на праздновании 1000-летия российской государственности в 1862 году.

Непосредственным создателем музея стал священнослужитель Николай Гаврилович Богословский (1824-1892 годы), известный как археолог и этнограф, автор ряда исторических исследований и художественных произведений.