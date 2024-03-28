В том числе 165 млрд рублей планируется обеспечить за счет средств инвестора (его докладчик не назвал), 45 млрд рублей на создание инфраструктуры — за счет средств федерального и городского бюджета.

Беглов сообщил, что проект будет реализован в несколько этапов.

Первый подразумевает строительство объектов для сезонного хранения, ремонта яхт и судов, его планируется завершить в 2026 году. Также появятся школа яхтенного спорта и яхт-клуб.

"Второй этап рассчитан на 2026-2030 годы. В его рамках на площади порядка 40 га планируется создать спортивный кластер, тематический парк и каток, экстрим-парк с крытыми и открытыми зонами, станцию водных видов спорта, теннисный клуб, искусственный тренировочный водоем, гостиницу для спортсменов, лодж-отель, спортивные площадки, лыжню, беговые и велодорожки, объекты познавательного туризма, в их состав включаем историческую верфь "Полтава", комплекс киностудии "Газпром-Медиа" с тематическим парком", — сказал Беглов.

Также в "Горской" появятся круглогодичный бассейн, всесезонный SPA-отель, водные аттракционы, гостиничные кварталы различных классов с совокупным номерным фондом не менее 6,7 тыс. номеров, образовательный центр, включая детские исследовательские лаборатории, секции.

"Протяжённость береговой линии — 1 км 700 метров. Но мы планируем (...) увеличить на 2,5 км, и общая протяженность составит более 4 км", — добавил Беглов.

Он добавил, что Приморское шоссе и КАД будут связывать курорт с Петербургом и Кронштадтом, предполагается, что до исторического центра города можно будет доехать за 25 минут, до Московского вокзала — за 35 минут, до аэропорта "Пулково" — за 45 минут.

Среди необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для "Горской" Беглов назвал продолжение магистрали М-11 до развязки с КАД и строительство самой развязки, а также проект трассы-дублера Приморского шоссе М-32 с развязками и подключением к Западному скоростному диаметру и канализационный коллектор.

Ожидается, что проект окупится за 15 лет, создаст порядка 7 тыс. рабочих мест, будет привлекать около 1,3 млн туристов в год.

Полностью проект планируется запустить в 2029-2030 годах.

Концепция туристического кластера разработана вместе с "Газпромом", которого губернатор назвал стратегическим партнером города.

Ранее в марте "Газпром" сообщил, что Елена Михайлова, ранее занимавшая должность начальника департамента по управлению активами (105) "Газпрома", возглавит проект развития территории "Горская", создание всесезонного морского города-курорта, туристического хаба — спутника Санкт-Петербурга.