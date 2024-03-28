"Как говорил в послании Федеральному Собранию, до 2030 года предстоит почти вдвое, — до 140 млн, — увеличить число ежегодных путешествий по стране", — заявил Путин на совещании с членами правительства по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов..

Для этого необходимо расширять спектр доступных предложений туристических услуг, отметил глава государства. "Еще одна важнейшая задача, о которой также было сказано в послании: уже на горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое, до 5 процентов", — сказал Путин.