Так Беглов отреагировал на вопрос Путина, почему город находится "только на третьем месте после Москвы, Московской области и Краснодарского края" по популярности, в то время как в упомянутых регионах "нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора" и других достопримечательностей.

"Развитие этого мегапроекта (курорта "Горская" — ИФ) добавит нам туристов — и мы займем первое место, я вам это обещаю", — сказал Беглов.

Туристический кластер "Санкт-Петербург Марина" планируется создать на территории бывшей строительной площадки "Горская", ограниченной Кольцевой автомобильной дорогой, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива. Ее площадь составляет около 130 га.

Стоимость реализации проекта оценивается в 210 млрд рублей.

Проект планируется запустить в 2029-2030 годах.

Концепция кластера разработана вместе с "Газпромом"