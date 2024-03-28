«То решение, которое вы сейчас озвучили, о расширении программы льготного кредитования, позволит поддержать 167 крупных отелей в 55 регионах. Увеличение лимита программы по номерному фонду с 48 до 59 тысяч номеров позволит поддержать строительство всех заявленных инвесторами проектов, которые соответствуют критериям отбора», – цитирует пресс-служба главу ведомства Максима Решетникова, который выступил на совещании с президентом по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов.

По словам министра, дополнительную поддержку получат 110 гостиничных проектов категории 3-4 звезды с номерным фондом 27 тыс. номеров и 57 проектов — категории 5 звезд на 11 тыс. номеров.

«Кроме того, повышение лимита в части посещаемости горнолыжных курортов и аквапарков с 10 до 23 млн человек в год поможет создать дополнительные точки притяжения. Речь идет о канатных дорогах и подъемниках на девяти горнолыжных курортах: в Карачаево-Черкессии, на Камчатке, в Пермском, Краснодарском, Алтайском краях, Челябинской области, на Ямале», — сказал министр.

Поддержку направят и 10 аквапаркам. Такие проекты будут реализованы в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Челябинской, Ульяновской, Тамбовской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также в Татарстане. Кроме того, льготные кредиты получат три круглогодичных парка развлечений. Они будут созданы в Москве, Ленинградской области и Республике Алтай.