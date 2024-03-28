«Для нас крайне актуальны и новые крупные точки притяжения, туристические магниты в масштабах страны. Такую задачу как раз и будет решать проект «Пять морей и озеро Байкал», который был запущен по вашей инициативе. Это масштабные проекты комплексного освоения территорий на морских побережьях в девяти регионах страны. Они подразумевают создание современной среды и комфортных условий для отдыха, что называется на любой кошелек. Отели, рестораны, бассейны, детские спортивные центры, парковые зоны и, конечно, пляжи. Все это предстоит обеспечить транспортной и инженерной инфраструктурой и в ряде случаев предстоит решить вопросы, которые до этого копились годами, но в первую очередь речь идет о водоснабжении и водоотведении, ливневой канализации вокруг на этих побережьях», — сказал он на совещании с членами правительства по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов под руководством президента Владимира Путина.

По словам Решетникова, такие проекты требуют концентрации ресурсов и, в целом, большой объем средств заявлен на инфраструктуру.

«В рамках национального проекта запланировано более 100 миллиардов рублей до 2030 года на эти цели. Это вот те средства, которые по вашему поручению выделяются. Также при необходимости готовы направлять на поддержку морских курортов часть доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран. У нас есть договоренность с Антоном Германовичем (Силуанов – ИФ), что мы половину прироста от этого источника направляем на поддержку туризма, на дополнительное финансирование национального проекта», — добавил он.

Министр заметил, что крупная инфраструктура, автомобильные и железные дороги, аэропорты, объекты энергетики, будут построены за счет программ развития отраслевых министерств и ведомств. А для создания коммунальной инфраструктуры регионам предстоит активнее использовать имеющиеся механизмы: реструктуризацию долгов перед федеральным бюджетом, инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты.

Решетников добавил, что в рамках реализации проектов для бизнеса будут предусмотрены льготы и преференции.

«Курорты в Калининградской, Иркутской областях, Бурятии, Дагестане станут частью Особых экономических зон. В Приморском крае льготы обеспечит территория опережающего развития и свободного порта Владивосток. В Запорожье и Крыму – Свободная экономическая зона на этих территориях», — сказал он.

Решетников констатировал, что регионам предстоит большая организационная работа.

«Сейчас все субъекты на разных этапах. Так, курорты в Иркутской области и в Бурятии станут частью действующей ОЭЗ, где уже работают резиденты и есть инженерная инфраструктура. Основная часть курортов будет создана с нуля. Здесь дальше всех продвинулся Дагестан. Тему курорта в границах ОЭЗ регион и Кавказ.РФ начали прорабатывать чуть больше года назад. Уже готов мастер-план, концепция развития, проект планировки, началось проектирование инфраструктуры. Остальные субъекты активно решают земельно-имущественные вопросы и готовят градостроительную документацию. Важно, чтобы регионы уже на этапе мастер-планов предусматривали возможности для местного малого бизнеса», — пояснил министр.

«Нам очень важно, чтобы эти курорты были не, что называется, за забором какими-то территориями благополучия, а чтобы они были интегрированы и в местную социальную инфраструктуру, и, конечно, в местный бизнес, и были точками роста, через которые благополучие распространяется по всем территориям. Многие субъекты уже ищут инвесторов и прорабатывают с ними проекты, мы коллегам в этом помогаем», — заключил он.