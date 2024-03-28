«На подъем туризма в той или иной мере будут работать практически все наши национальные проекты, например, проект инфраструктуры для жизни, в рамках которого будет осуществляться благоустройство набережных, парков, скверов, исторических центров. Должны быть реализованы и мастер-планы городов, и программы развития более двух тысяч населённых пунктов. В рамках экологического нацпроекта к 2030 году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны. Также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры», — сказал он на совещании с членами правительства по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов.

«Вот мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну, из Петербурга до Москвы и дальше на Восток. Конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до мест посещения, до туристически привлекательных мест по ходу движения транспорта», — пояснил президент.

Он добавил, что имеет в виду в целом расширение внутреннего и межрегионального, в том числе воздушного, сообщения, модернизацию опорной сети автомобильных дорог, внутренних водных путей, строительство новых скоростных железнодорожных и автомагистралей.

«Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы планировать поездки, путешествовать по стране было удобнее и дешевле для наших граждан. А туристический бизнес имел бы возможность расширять деятельность, повышать свою эффективность. Для этого в туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу. Она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов. Такую работу прошу организовать на стыке нескольких нас проектов, в том числе, конечно же, проекта «Экономика данных», — сказал он.

Президент заметил, что целенаправленные меры развития туризма в РФ должны быть включен в нацпроект по туризму.

«Предметные, целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025−2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Я обращаю внимание правительства, средства на реализацию нацпроекта должны быть предусмотрены не только в бюджете на 2025 год и плановый период на 2026−2027 год. Мы с вами об этом говорили, и я в послании тоже об этом сказал, в сфере туризма, в других отраслях нужно формировать шестилетний перспективный финансовый план. Это станет важным ориентиром для бизнеса, который в долгую выстраивает свои инвестиционные программы», — подчеркнул он.

По его словам, все меры поддержки туризма, которые уже показали свою эффективность за период реализации текущего национального проекта, должны быть продлены. В том числе программы поддержки строительства отелей.