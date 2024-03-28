Как сообщает пресс-служба Мостуризма, соискателям необходимо заполнить короткую анкету о себе и составить небольшое мотивационное письмо. Подать заявку можно с 28 марта до 30 апреля на сайте RUSSPASS.Бизнес. Образовательная программа включает курс онлайн-лекций, который пройдет с 14 мая по 30 июня. По окончании курса слушатели пройдут тестирование и получат электронный сертификат, а также смогут посетить ярмарку вакансий в Москве с участием ведущих работодателей отрасли.

«Если раньше в проекте могли принимать участие только студенты профильных московских колледжей и вузов, то теперь подать заявку могут представители любых профессий и уровней образования из различных регионов страны. Единственным критерием остается возраст (от 18 до 35 лет) и желание начать карьеру в столичном туризме. Программа направлена на поиск талантливых кадров для московской туристической отрасли», — говорится в сообщении.