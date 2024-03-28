"Во время полета экипаж воздушного судна обнаружил трещину на лобовом стекле лайнера. Выполнив все требования регламентирующих документов, экипаж принял решение совершить посадку в базовом международном аэропорту "Казань", — сказали в пресс-службе.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна находились 25 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.

В пресс-службе пояснили, что лобовое стекло CRJ 200 многослойное, треснул внешний слой, разгерметизации салона не было, как и угрозы жизни пассажирам, находящимся на борту.

Посадка борта прошла благополучно. Причина произошедшего устанавливается.

В настоящее время пассажиры этого рейса вылетели в Ярославль на резервном воздушном судне.