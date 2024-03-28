«Сборник планируется выпустить в течение 2024 года. Он будет включать порядка 50 экотуристических маршрутов на территории России, Китая, Монголии и Кореи», – пояснил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев.

Как отметили в министерстве, справочник будет распространяться среди представителей туристического бизнеса стран РТИ и клиентов туристических агентств.

Предполагается, что объединенный сборник экомаршрутов позволит ускорить продвижение отечественного туристического потенциала с акцентом на регионы Сибири и Дальнего Востока, а также повысит информированность туристического сообщества о перспективных и уже существующих экотуристических проектах в Северо-Восточной Азии.

Решение было принято в ходе семинара по продвижению экологического туризма в Северо-Восточной Азии, который состоялся в рамках 15-й сессии Совета по туризму РТИ в городе Байкальске Иркутской области. В мероприятиях приняли участие представители России, КНР, Республики Корея и Монголии

Расширенная туманганская инициатива — механизм межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, поддерживаемый программой развития ООН, в который входят КНР, Республика Корея, Монголия и РФ.