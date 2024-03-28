"К летнему сезону на благоустройство пляжей направят порядка 300 млн рублей инвестиций", — написал градоначальник.

Он отметил, что на пляжах особое внимание уделяют безопасности.

"Акцент — на удобстве людей и обеспечении безопасности. Везде обязательно будут дежурить матросы-спасатели, медики и сотрудники охранных предприятий, устанавливаем и дополнительно камеры городской системы видеонаблюдения", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, также на пляжах особое внимание уделят развитию пространств для отдыха с детьми.

"К сезону появятся новые спортивные площадки, игровые комплексы и кинотеатры под открытым небом. Силы необходимо распределить так, чтобы уже в майские праздники первые пляжи работали во всех районах", — сообщил мэр Сочи.