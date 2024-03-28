Фото: предоставлено Гранд Отель Екатеринодар

«Пятизвездочный бутик-отель «Гранд Отель Екатеринодар» расположен в историческом здании в центре города. Он стал преемником популярного у жителей и гостей города отеля «Романофф». Свое новое имя отель получил в честь исторического названия столицы Кубани. В XVIII веке императрица Екатерина II передала земли от реки Кубань до Азовского моря живущим там черноморским казакам, а появившиеся поселение стало именоваться Екатеринодаром. Это название город сохранял вплоть до 1920 года», — говорится в сообщении.

Фото: предоставлено Гранд Отель Екатеринодар

В отеле 20 номеров площадью от 17 до 70 кв. м, оформленных в классическом стиле. Ресторан «Груша» на 60 мест предлагает блюда южнорусской кухни. В меню сделан акцент на кубанские гастрономические традиции, а для приготовления блюд используются местные фермерские продукты. До конца 2024 года в здании планируется открытие новых гастрономических проектов.

«Отель рассчитан и на приезжающих в столицу Кубани по делам бизнесменов, и на туристов, интересующихся достопримечательностями города и его окрестностей», — отмечается в сообщении.