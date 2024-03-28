«В прошлом году Шри-Ланка приняла около 197 тыс. российских туристов, в этом году мы ожидаем роста на 26-27% до 250 тыс.», — сказал он.

Как отметил полномочный министр, сейчас россиянам стало комфортнее отдыхать в республике, поскольку они могут производить расчеты через банковский счет в People’s Bank на Шри-Ланке.

«Банк сотрудничает с «Нацинвестпромбанком» в России. Туристы удаленно могут открыть счет в People’s Bank и в «Нацинвестпромбанке», положить рубли на этот счет, сделать перевод в ланкийский банк и по прилету в страну получить физическую карту, чтобы расплачиваться за покупки и услуги. Этой картой можно пользоваться и в других странах», — пояснил он.

В ноябре 2023 года власти Шри-Ланки сделали бесплатным оформление туристических виз для граждан семи стран, включая Россию. Мера действует до конца марта 2024 года, однако правительство обсуждает продление этого режима.