Он уточнил, что в данный момент завершается реализация первого этапа реконструкции и расширения наружных инженерных сетей ФГБОУ ВДЦ "Орленок" и сдача их в эксплуатацию. Ведется проектирование второго этапа.
Также в рамках программы развития в 2027-2028 годах запланирована реализация 20 объектов, в том числе завершение недостроя — Федерального экспериментального центра "Детский автогород".
"Первично планируем завершить строительство здания и инфраструктуры детского Автогорода, а затем провести реконструкцию детских лагерей "Комсомольский", "Солнечный", "Дозорный", "Олимпийский", Дворца культуры и спорта и Дома вожатых", — добавил Джеус.
Центр находится в Краснодарском крае на берегу Чёрного моря. Общая территория "Орлёнка" занимает 253 га, а протяжённость его песчаных пляжей — 3,7 км. В "Орлёнке" работают десять базовых детских лагерей.