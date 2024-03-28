"Необходимо комплексно заниматься решением вопросов реконструкции и развития Всероссийского детского центра. В первую очередь, важно, достроить все объекты незавершенного строительства, далее решить вопрос с аварийными и ветхими зданиями и после этого переходить на увеличение мощностей, если это необходимо", — отметил Гордеев в ходе рабочего совещания с директором центра Александром Джеусом.

Он уточнил, что в данный момент завершается реализация первого этапа реконструкции и расширения наружных инженерных сетей ФГБОУ ВДЦ "Орленок" и сдача их в эксплуатацию. Ведется проектирование второго этапа.

Также в рамках программы развития в 2027-2028 годах запланирована реализация 20 объектов, в том числе завершение недостроя — Федерального экспериментального центра "Детский автогород".

"Первично планируем завершить строительство здания и инфраструктуры детского Автогорода, а затем провести реконструкцию детских лагерей "Комсомольский", "Солнечный", "Дозорный", "Олимпийский", Дворца культуры и спорта и Дома вожатых", — добавил Джеус.

Центр находится в Краснодарском крае на берегу Чёрного моря. Общая территория "Орлёнка" занимает 253 га, а протяжённость его песчаных пляжей — 3,7 км. В "Орлёнке" работают десять базовых детских лагерей.