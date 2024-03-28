"Наша цель в этом году — миллион обслуженных пассажиров. Для этого надо вырасти к 2023г на 20%, — написал Синельников в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по итогам первого квартала текущего года пассажиропоток увеличится на 15%.

В телеграм-канале "Ижавиа" сообщается, что в 2023 году пассажиропоток аэропорта Ижевска составил 835,4 тыс. человек (в 2022 году — 660 тыс. человек — ИФ).

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в четвертом квартале 2024 года планируется сдача нового аэровокзального комплекса в аэропорту Ижевска.

Строительство аэровокзального комплекса началось в середине апреля 2023 года. Пропускная способность терминала составит 440 пассажиров в час, он будет обслуживать внутренние и международные рейсы.

В будущем аэропорт также ждет реконструкция и строительство взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и других объектов.

АО "Аэропорт "Ижевск" и АО "Ижавиа" находятся в собственности Удмуртии.