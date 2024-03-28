"Ее планируют установить на 121 здании, большинство из которых — памятники, исторические и культурные объекты, а также жилые дома", — говорится в сообщении.

В частности, будут подсвечены памятники "Сестра милосердия" и Трифону Вятскому в центре Кирова, памятник Кировским военным морякам и речникам на нижней набережной реки Вятки, памятник Александру Грину на набережной, которая носит имя писателя-романтика.

Отмечается, что подсветка будет установлена на крупнейших исторических улицах города, которые летом и осенью станут площадками для проведения юбилейных мероприятий — Спасская, Московская, Комсомольская, Октябрьский проспект.

По данным пресс-службы, работы по созданию архитектурной подсветки планируется начать в мае и завершить в сентябре этого года.

650-летие Кирова отмечается в 2024 году. Праздничные мероприятия запланированы с июня по октябрь. Главными юбилейными днями определены День города — 12 июня, Ночь города — с 29 на 30 июня, День основания Хлынова (впоследствии Вятки, Кирова) — 22 сентября.