Группа состоит из 210 человек.

"Большая часть путешественников первой безвизовой группы иранских туристов прибыла в Санкт-Петербург из Тегерана. Среди гостей в основном семейные путешественники", — говорится в сообщении.

Программа пребывания рассчитана на три дня и четыре ночи и включает различные сферы туризма — от культурно-познавательного до гастрономического. Так, туристов познакомят с Петропавловской крепостью, Казанским и Исаакиевским соборами, Дворцовой площадью, запланирован поход на балет "Лебединое озеро", а также петербургский завтрак.

Уточняется, что иранцы спланировали путешествие в Петербург, а затем и в Москву, куда они направятся позднее, на время двухнедельных выходных по случаю празднования Навруза.

Как сообщалось, механизм группового безвизового туристского обмена с Ираном и Китаем был запущен 1 августа 2023 года. Такая возможность есть у организованных групп, приезжающих в Россию не более чем на 15 суток.