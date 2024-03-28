"Формат праздника в этом году не является для нас и жителей Калининграда каким-то новшеством. Он был опробован в 2021 году во время пандемии коронавируса и показал свою жизнеспособность. Поэтому мы не будем проводить на территории музея праздничных массовых гуляний и обильного рыбного пиршества", — сказали в пресс-службе.

Однако в этот день калининградцев и туристов приглашают на экскурсии и мастер-классы, которые пройдут в рамках мероприятий, посвященных, по выражению организаторов, "ученой" селедке. В Год семьи на судах СРТ-129, НИС "Витязь" и во всех корпусах музея гостям представят программу о развитии рыболовного промысла и открытиях в океане, расскажут интересные морские истории.

"В этом году гастрономическая программа Дня селедки смещается с набережной в рестораны Калининграда и области. С 5 по 12 апреля там пройдет Рыбная неделя, организованная совместно с Федерацией рестораторов и отельеров региона. В настоящее время формируется список заведений, которые примут участие в этом мероприятии", — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, День селедки в Калининграде уже давно стал общегородским праздником, во время которого тысячи жителей и туристов приходят на Набережную исторического флота, где стоят суда-музеи. Гостям предлагается разнообразная культурно-развлекательная программа, а также многочисленные точки выездного общепита, в основном рыбного.

В 2023 году на Дне селедки побывало порядка 60 тыс. человек.

День селедки приурочен к апрелю неслучайно. Именно в это время в далеком 1948 году из Калининграда в Атлантический океан ушла первая "сельдяная" экспедиция, с которой затем и начался весь рыболовный флот Калининградской области, который в лучшие времена давал стране 11 % всей рыбной продукции.

День селедки — это дань первым жителям и рыбакам Калининградской области, которые превратили ее в настоящий рыбацкий край, традиции которого и сегодня продолжает нынешнее поколение российских рыбаков.