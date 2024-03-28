Всего за первые два месяца 2024 года города привлек 2,46 миллиона иностранных туристов, это на 8% больше, чем за тот же период годом ранее. В феврале иностранный турпоток в город вырос на 19% — до 1,3 млн. В этом месяце на долю Стамбула пришлось 56% туристов, прибывших в Турцию. Их общее число составило 2,3 миллиона.

Россияне возглавили список иностранных туристов, приехавших в феврале. По данным министерства, в Стамбул прибыли около 139 тысяч граждан России, а всего в Турцию – 203 тысячи. В целом по стране россияне заняли второе место по числу поездок после туристов из Ирана.

В пятерке наиболее многочисленных туристов в Стамбуле – также граждане Германии, Ирана, Великобритании и Франции.

Общее число иностранных туристов в Турции в январе и феврале 2024 года составило 4,3 млн.

В 2023 году Стамбул посетили около 17,4 миллиона иностранных туристов, а Турцию в целом — 49,2 млн. Россия стала лидером по иностранному турпотоку.