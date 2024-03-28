"Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения), а также ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

По данным следствия, с января 2022 года по декабрь 2023 года руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Следствие полагает, что таким образом фигурант незаконно получил более 1 млн рублей.

Также, как считают следователи, с июня 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемый неоднократно присваивал вверенные ему средства, представляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о понесенных командировочных расходах.

На сайте СВ МТУ Росавиации сообщается, что управлением с ноября 2021 года руководит Алексей Радюк.